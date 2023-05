Ebrahim Raisi, Präsident der Islamischen Republik Iran, ist nach Syrien gereist. (IMAGO / APAimages / IMAGO / Iranian Presidency Office)

Wie die Staatsmedien beider Länder mitteilten, traf er in Begleitung einer Delegation in Damaskus ein. Raisi werde Gespräche mit Präsident Assad führen. Es ist der erste Besuch eines iranischen Staatsoberhauptes in Syrien seit Beginn des Bürgerkrieges 2011. - Die beiden Länder unterhalten gute Beziehungen, vor allem im Bereich der militärischen Zusammenarbeit. Neben dem Iran unterstützt auch Russland Assads Herrschaft.

