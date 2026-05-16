Cannes-Festival

Asghar Farhadi gemeinsam mit Virginie Efira (links) und Isabelle Huppert beim Fototermin für "Parallele Geschichten" auf dem Filmfestival in Cannes (AP Photo / John Locher )

Vor diesem Krieg habe es den Tod zahlreicher Demonstranten gegeben, Menschen, die auf die Straße gegangen seien, um zu protestieren, die ebenso unschuldig gewesen und massakriert worden seien, fügte der Regisseur hinzu. "Diese beiden Ereignisse sind äußerst schmerzhaft und werden niemals vergessen werden."

Farhadi, der 2012 und 2017 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewann, tritt mit seinem jüngsten Werk "Parallele Geschichten" im Wettbewerb um die Goldene Palme in Cannes an.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.