Das iranische Kriegsschiff "Sahand" (Archivbild). (AFP Photo / HO / IRIB)

Nach Berichten von Staatsmedien geriet der Zerstörer "Sahand" in der Werft offenbar aus der Balance, weil Wasser in die Tanks eingedrungen war. Demnach wurden zahlreiche Arbeiter leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die "Sahand" ist mit Radar- und Raketensystemen ausgestattet und gehört zu den wichtigsten Kriegsschiffen des Iran.

