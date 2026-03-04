Indischer Ozean

Nach Angaben des Außenministeriums in Sri Lanka wurden die Leichen nach dem Untergang des Schiffes geborgen. Dutzende Crewmitglieder würden noch vermisst. Die sri-lankische Regierung hatte zuvor von mindestens 180 Personen an Bord des iranischen Schiffes gesprochen.
US-Verteidigungsminister Hegseth sagte in Washington, das US-Militär habe ein iranisches Kriegsschiff im Indischen Ozean mit einem Torpedo versenkt. Er ließ es zunächst im Unklaren, um welches Schiff es sich genau handelte.
Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.