Iran-Krieg

Rauch über einem Dorf im Libanon (Archivbild) (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Marwan Naamani)

Das sagte Außenamtssprecher Baghai der Nachrichtenagentur Isna. Über Inhalte des Vorschlages machte Baghai demnach keine Angaben. Israels Ministerpräsident Netanjahu kündigte eine weitere enge Abstimmung mit US-Präsident Trump an. Trotz einer geltenden Waffenruhe griff die israelische Armee nach eigener Aussage erneut die Hisbollah-Miliz im Libanon an. Derweil stagnieren die Friedensverhandlungen zwischen beiden Ländern. Der libanesische Ministerpräsident Salam sagte der staatlichen Nachrichtenagentur NNA, für ein Treffen von Staatsvertretern sei es noch zu früh.

Frankreichs Präsident Macron gab unterdessen die Verlegung eines Flugzeugträgers "Charles des Gaulle" in Richtung des Golfs von Aden bekannt. Auch habe er mit dem iranischen Präsidenten Peseschkian Gespräche zur Straße von Hormus geführt.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.