Iran-Krieg

Irans Außenminister Araghtschi (Archivbild) (Tatyana Makeyeva/Pool AFP/dpa)

Sein Land sei bereit, den diplomatischen Prozess fortzusetzen, falls sich - so wörtlich - "die übertriebenen Forderungen, die bedrohliche Rhetorik und die provokativen Handlungen der amerikanischen Seite" änderten, zitierte der iranische Fernsehsender Press TV den Außenminister. Ein ranghoher iranischer Militärvertreter sagte der Nachrichtenagentur Fars, die Führung des Landes gehe von einem Wiederaufflammen des Kriegs aus.

Gestern war bekanntgeworden, dass der Iran nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna einen neuen Vorschlag an die Vermittler in Pakistan übergeben hat. US-Präsident Trump zeigte sich jedoch unzufrieden damit. Über Inhalte der neuen Initiative wurde zunächst nichts offiziell bekannt.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.