Gespräche in Pakistan

Irans Außenminister Abbas Araghtschi (M.) in Islamabad in Pakistan. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Iranian Ministry of Foreign Affairs)

Allerdings ist das Gesprächsformat weiter unklar. Der iranische Außenminister Araghtschi traf am Abend in der Hauptstadt Islamabad ein, wie das dortige Außenministerium mitteilte. Zunächst sind Gespräche mit pakistanischen Vertretern geplant. Pakistan vermittelt in den Bemühungen um ein Ende des Krieges. Laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna soll Araghtschi aber auch mit den US-Unterhändler Witkoff und Kushner zusammenkommen. Diese sollen heute nach Islamabad fliegen, wie die Sprecherin des Weißen Hauses, Leavitt, dem Sender Fox News sagte. Die den iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim wies Berichte über Verhandlungen jedoch zurück.

Eine zweite Runde der Beratungen zwischen dem Iran und den USA war Anfang der Woche nicht zustande gekommen. Der Iran weigerte sich teilzunehmen und verwies auf die anhaltende US-Teilblockade der Straße von Hormus.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.