Irans Außenminister Araghtschi (Archivbild). (Tatyana Makeyeva/Pool AFP/dpa)

Kreml-Sprecher Peskow bestätigte die Reisepläne, wollte zu inhaltlichen Details des Treffens jedoch keine Angaben machen. Araghtschi war zuvor in Pakistan. Die dortige Regierung versucht, im Iran-Krieg zwischen den USA und den Machthabern in Teheran zu vermitteln. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim überreichte Araghtschi der pakistanischen Regierung eine Liste von Bedingungen für ein Ende des Kriegs. Dazu zählen die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen und neue rechtliche Regeln für die Durchfahrt der Meerenge von Hormus.

US-Präsident Trump hatte zuvor den Flug seiner Unterhändler zu neuen Verhandlungen in Islamabad kurzfristig abgesagt. Er geht nach eigenen Worten davon aus, dass die iranische Führung sich telefonisch bei ihm für neue Gespräche meldet.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.