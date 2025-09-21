Krisengespräch

Iranische Uran-Anreicherungs-Zentrifugen (dpa-news / Iranian State Television Irib)

Die iranische Agentur Nournews meldet, Außenminister Araghchi sei auf dem Weg nach Wien, um sich dort mit Vertretern Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands zu treffen. Wegen des iranischen Atomprogramms sollen Ende des Monats Sanktionen gegen das Land wieder in Kraft treten.

Es handelt sich dabei um den sogenannten "Snapback"-Mechanismus. Dieser sieht vor, dass die im Zuge des Atomabkommens von 2015 ausgesetzten Sanktionen der Vereinten Nationen wieder angewendet werden. Die drei europäischen Staaten hatte Ende August eine 30-tägige Frist dafür eingeleitet. Sie argumentieren, dass sich der Iran nicht an seine Verpflichtungen zur Begrenzung seines Atomprogramms hält.

