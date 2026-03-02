Nach Angriffen

Irans Fußballnationalmannschaft vor einem Qualifikationsspiel der WM 2026 (IMAGO / Naushad / IMAGO / NOUSHAD)

Eine Entscheidung über die Teilnahme an der WM stehe noch aus, so der Verbandschef. "Aufgrund dieses brutalen Angriffs" sei man aber weit davon entfernt, der Weltmeisterschaft mit Hoffnung entgegenzublicken. Aufgrund der 40-tägigen Staatstrauer für den getöteten iranischen Religionsführer Chamenei ruht derzeit der Spielbetrieb. Im Iran werden daher nicht nur die Spiele der Liga, sondern auch die für März angesetzten WM-Vorbereitungsspiele ausfallen.

Die FIFA teilte mit, man werde die Situation beobachten. Die oberste Priorität bleibe ein sicherer Ablauf der Weltmeisterschaft, bei der alle qualifizierten Mannschaften auch teilnehmen könnten.

Iran soll WM-Gruppenspiele in USA austragen

Die WM wird im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen. Irans Gruppenspiele gegen Belgien, Ägypten und Neuseeland sind in Los Angeles und Seattle angesetzt. Gegen Menschen aus dem Iran haben die USA schon länger ein generelles Einreiseverbot verhängt. Eine Anreise für Fans, die nicht ohnehin schon in den USA leben, ist also nicht möglich. Sportler, Trainer und Funktionäre sind von der Regelung bislang ausgenommen.

Ersatzkandidat Irak?

In den Regularien hat die FIFA festgelegt, dass sie nach eigenem Ermessen über ein Ersatzteam entscheiden kann. Der Verband Asiens hat acht feste Plätze bei der WM. Sollte der Iran nicht teilnehmen, könnte beispielsweise der Irak nachrücken, der derzeit noch in den Playoffs der Qualifikation um einen Platz bei der WM spielt. Sollte der Iran zu kurzfristig für eine Ersatzregelung ausfallen, könnten die Spiele aus der Wertung genommen werden.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.