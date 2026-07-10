Trauerzug für Chamenei im Iran (dpa / Ameer Al-Mohammedawi)

Wie mehrere iranische Medien berichten, erfolgte die Bestattung im Imam-Resa-Schrein in seiner Heimatstadt Maschhad im Nordosten des Landes. Die Trauerzeremonien hatten sich über mehrere Tage erstreckt. Chamenei war zu Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe am 28. Februar in Teheran getötet worden.

Nach Angaben aus den USA und Israel haben Präsident Trump und Regierungschef Netanjahu über den Iran-Krieg beraten. Netanjahus Büro teilte mit, bei dem Telefonat habe Trump über das Vorgehen der USA in der Golfregion informiert. In der Nacht zu Mittwoch hatten die Vereinigten Staaten wieder mit Angriffen auf den Iran begonnen. Dieser attackierte US-Stützpunkte in der Region. Nach der jüngsten Eskalation ging der Schiffsverkehr in der für den globalen Energiehandel bedeutenden Straße von Hormus zurück.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.