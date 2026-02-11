47. Jahrestag

Irans oberster Führer, Ajatollah Ali Chamenei (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rouzbeh Fouladi)

Der Oberste Führer Chamenei erklärte, er hoffe, dass der Tag die Größe der iranischen Nation vermehren werde und andere Länder und Regierungen dazu zwinge, Demut und Ehrerbietung zu zeigen. Am Abend hatte es in der Hauptstadt bereits ein Feuerwerk gegeben. Am 11. Februar 1979 endete in Teheran die Herrschaft des Schahs.

Chameneis Regime steht innen- und außenpolitisch unter Druck. Zuletzt kam es wieder zu Großdemonstrationen im Land. Zunächst ging es dabei um die schlechte Wirtschaftslage, dann wurden die Proteste zu einer Massenbewegung gegen die religiöse und politische Führung der Islamischen Republik. Tausende Menschen wurden getötet. Die USA hatten angedroht, einzugreifen. Zuletzt wurden jedoch Verhandlungen zwischen beiden Ländern aufgenommen, die das iranische Atomprogramm betreffen.

