Ebrahim Raisi, Präsident der Islamischen Republik Iran (IMAGO / APAimages / IMAGO / Iranian Presidency Office)

Der Iran sei gegen den Krieg in der Ukraine, sagte Raisi im Gespräch mit Medienvertretern am Rande der UNO-Vollversammlung in New York. Raisi räumte ein, dass der Iran und Russland seit langem enge Beziehungen unterhalten, einschließlich der Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich. Sicherheitsbehörden aus den USA und Europa sind überzeugt, dass der Iran Hunderte Drohnen an Russland geliefert hat, die im Krieg in der Ukraine eingesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.