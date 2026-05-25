Irans Präsident Peseschkian. (Archivbild) (Vahid Salemi/AP/dpa)

Staatliche Medien berichteten über eine Anordnung von Präsident Peseschkian. Ein konkreter Zeitpunkt wurde zunächst nicht genannt. Spekuliert wird über den 5. Juni. Das islamistische Regime hatte den Zugang zum Internet seit dem Angriff Israels und der USA Ende Februar nahezu vollständig blockiert. Seither können die rund 90 Millionen Iraner meist nur ein sogenanntes "nationales Internet" nutzen, in dem ausschließlich staatlich genehmigte Internetseiten erreichbar sind. Die Sperre hat auch erhebliche wirtschaftliche Folgen. So sind etwa die mehr als eine Million Online-Händler im Land durch die Blockade eingeschränkt.

Zuletzt verdichteten sich Hinweise, dass die USA und der Iran den Krieg alsbald endgültig beenden könnten. Weltweit legten Börsen heute zu. Der deutsche Leitindex DAX schloss nahe seinem Rekordstand.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.