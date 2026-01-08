Tote bei Zusammenstößen

Irans Präsident Peseschkian ruft Sicherheitskräfte zur Zurückhaltung auf. (Vahid Salemi/AP/dpa)

Ungeachtet des Aufrufs kam es nach Angaben staatlicher Medien bei einer weiteren Kundgebung in der Stadt Lordegan im Südwesten des Landes zu gewaltsamen Zusammenstößen mit zwei Toten und 30 Verletzten. Anlass der Proteste waren zunächst die hohen Lebenshaltungskosten und die schlechte wirtschaftliche Lage. Inzwischen richten sich die Demonstrationen auch gegen das Regime.

