Nach Angriff auf Israel

Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen schrieb zuvor auf der Plattform X, die Angelegenheit könne als abgeschlossen betrachtet werden. Sollte Israel jedoch weitere Fehler begehen, werde die Reaktion Irans deutlich härter ausfallen.

Iran droht USA mit Angriff auf Stützpunkte

Auch die USA wurden dringend aufgefordert, sich aus dem Konflikt heraushalten. In einer Erklärung im iranischen Staatsfernsehen hieß es, jede Unterstützung und Beteiligung an der "Beeinträchtigung der Interessen Irans" werde eine entschiedene Reaktion nach sich ziehen. Sollten die USA Israel bei einem Verteidigungsschlag unterstützen, würden die amerikanischen Stützpunkte ins Visier genommen. Die Botschaft habe man über die Schweiz der Regierung in Washington übermittelt. Das Außenministerium in Teheran berief zudem die Botschafter Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands ein.

Im Staatsfernsehen war von einer breiten Operation der Revolutionsgarden gegen Israel die Rede. Während nach Aussage Israels der überwiegende Teil der iranischen Drohnen und Raketen abgeschossen wurde, sprach der Iran von einem Erfolg. Man habe wichtige militärische Ziele "angegriffen, erfolgreich getroffen und zerstört", hieß es. Zugleich stellte der Iran seinen Angriff als angemessene Reaktion für die Attacke auf seine Botschaft in Syrien dar.

Die islamische Republik hatte mit Vergeltung gedroht, nachdem Anfang des Monats ein iranisches Konsulargebäude in der syrischen Hauptstadt Damaskus zerstört worden war. Dabei wurden auch hochrangige Militärs der Revolutionsgarde getötet. Dieser Angriff wird Israel zugeschrieben.

