47. Jahrestag der Revolution

Die Regierung im Iran mobilisert tausende ihrer Anhänger. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Iranian Presidency)

Unter anderem waren auf den Straßen mobile Lkw-Abschussrampen mit Attrappen ballistischer Raketen zu sehen, wie Bilder regierungsnaher Medien zeigten. Präsident Peseschkian rief in seiner Rede zu nationalem Zusammenhalt auf. Er warnte vor Bedrohungen sowie Verschwörungen und entschuldigte sich bei der Bevölkerung allgemein für bestehende Mängel.

Massenproteste niedergeschlagen

Das Regime steht innen- und außenpolitisch unter Druck. Ende des vergangenen Jahres hatten Massenproteste begonnen, die niedergeschlagen wurden. Tausende Demonstranten wurden getötet. Die USA drohten damit, einzugreifen. Zuletzt wurden jedoch Verhandlungen zwischen beiden Ländern aufgenommen.

Ausgelöst wurde die jüngste Protestwelle durch die schwere Wirtschaftskrise im Iran. Während zunächst Händler auf die Straßen zogen, entwickelten sich die Proteste schnell zu einem landesweiten Aufstand.

