Turnier im Sommer

Der Iran hat sich für die WM 2026 qualifiziert. (IMAGO / Naushad / IMAGO / NOUSHAD)

Donjamali sagte im vom Regime kontrollierten Staatsfernsehen, dass der Iran unter keinen Umständen an dem Turnier teilnehmen werde. Der Fußball-Weltverband FIFA bestätigte den Rückzug des Iran auf Anfrage allerdings nicht. Zuvor hatte US-Präsident Trump nach Angaben der FIFA zugesichert, dass die iranische Nationalmannschaft bei der WM im Sommer antreten dürfe. Diese findet maßgeblich in den USA statt, einige Spiele werden auch in Kanada und Mexiko ausgetragen. Die Spiele des Iran sind bislang in Los Angeles und Seattle geplant. Es wäre das erste Mal seit der WM 1950 in Brasilien, dass ein qualifiziertes Team einer WM fern bleibt. Damals hatten Indien, Schottland und die Türkei unter anderem wegen der hohen Reisekosten auf eine Teilnahme verzichtet.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.