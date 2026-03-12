Naher und Mittlerer Osten

In Dubai wurde ein Hotel von einer Drohne getroffen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Fatima Shbair)

Zudem seien auch die israelische Luftwaffenbasis Palmachim und der Militärflughafen Ovda attackiert worden, hieß es. Über mögliche Schäden ist nichts bekannt. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete von Explosionen im Umkreis von Jerusalem. Auch im Zentrum von Dubai waren laut Medien Explosionen zu hören.

In der iranischen Hauptstadt Teheran wurden Kontrollposten der Sicherheitskräfte vermutlich von Drohnen unter Beschuss genommen. Dabei sollen laut iranischen Medienberichten mindestens zehn Menschen getötet worden sein. Im Westen des Irak meldeten mit dem Iran verbündete Milizen einen US-israelischen Luftangriff. Dabei seien 27 ihrer Mitglieder getötet worden.

