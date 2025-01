Die Schriftstellerin Iris Wolff wurde in Siebenbürgen geboren. (Imago / Oryk Haist )

Ihre Romane seien "Lichtblicke in die Zeitgeschichte und ein wegweisender Beitrag zur europäischen Erinnerungskultur", erklärte der KAS-Vorsitzende Norbert Lammert in Berlin. Die Verleihung der mit 20.000 Euro dotierten Auszeichnung findet am 1. Juni in Weimar statt.

In der Begründung der Jury heißt es, Wolff schildere "geschundene Biografien" unter dem Eindruck europäischer Geschichte, insbesondere aus der Erinnerungslandschaft verschiedener Regionen Rumäniens vor und nach dem Regime Nicolae Ceausescus. Dass es durchweg um Fragen der Zugehörigkeit, um die Vielfalt von Sprachen und Religionen in Europa gehe, mache ihre Romane hochaktuell.

Pfarrerstochter aus Siebenbürgen

Iris Wolff wurde 1977 als Tochter eines Pfarrers in Hermannstadt/Siebenbürgen in Rumänien geboren. 1985 wanderte sie mit ihrer Familie nach Deutschland aus. Sie studierte Deutsche Sprache und Literatur, Religionswissenschaft sowie Grafik und Malerei in Marburg. Heute lebt sie in Freiburg im Breisgau. 2012 veröffentlichte sie ihren Debütroman "Halber Stein". Zuletzt erschien von ihr 2024 "Lichtungen", eine Liebesgeschichte über ein Paar aus einem kleinen rumänischen Dorf, dessen Lebenswege sich nach dem Ende des Warschauer Paktes trennen.

