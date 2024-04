Nach britischer Ruanda-Entscheidung

Wegen des neuen Gesetzes in Großbritannien versuchen Migranten offenbar, verstärkt nach Irland zu kommen. (Archivbild von der Grenze Irland/Nordirland) (pa/Xinhua News Agency/Colum Lynch)

Der irische Außenminister Martin sagte der britischen Zeitung "Daily Telegraph", die umstrittene Politik des britischen Premierministers Sunak habe bereits Auswirkungen auf sein Land. Asylbewerber würden innerhalb der Europäischen Union Zuflucht suchen, um einer Abschiebung nach Ruanda zu entgehen.

Etwa 80 Prozent der Migrantinnen und Migranten kommen demnach über die britische Provinz Nordirland nach Irland. Großbritannien und die EU hatten sich nach dem Brexit darauf geeinigt, diese Grenze offenzulassen, um neue Konflikte in der früheren Bürgerkriegsregion zu vermeiden.

Das britische Parlament hatte in der Nacht zum Dienstag ein Gesetz verabschiedet, das Ruanda zum sicheren Drittstaat erklärt. Damit kann die konservative Regierung in London irregulär eingereiste Asylsuchende in das ostafrikanische Land abschieben. Sie sollen dort Asyl beantragen, eine Rückkehr nach Großbritannien ist nicht vorgesehen.

