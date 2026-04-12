Nach Protestkundgebungen

Protest in Irland gegen hohe Spritpreise. (AFP / PAUL FAITH)

Premierminister Martin sagte auf einer Pressekonferenz in Dublin, es sei ein weiteres Hilfspaket für die Bevölkerung beschlossen worden, das einen Umfang von rund einer halben Milliarde Euro habe. Mit Blick auf die jüngsten Protestkundgebungen in Irland sagte Martin wörtlich: "Wir haben Sie gehört!"

Im vergangenen Monat hatte die irische Regierung bereits die Steuer auf Diesel um 20 Cent pro Liter verringert und auf Benzin um 15 Cent. Mit dem jetzigen Schritt sinken sie noch einmal um jeweils 10 Cent.

Vor rund einer Woche waren im ganzen Land teils gewaltsame Proteste gegen die hohen Kraftstoffpreise ausgebrochen. Sie wurden angeführt von Landwirten und Spediteuren. Es kam zu Straßenblockaden an Treibstofflagern und an der einzigen Raffinerie in Irland.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.