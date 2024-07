Edna O'Brien (Getty / Awakening)

Das bestätigten ihr Verlag und ihre Agentur. Sie Sie erlag den Folgen einer langen Krankheit. O'Brien thematisierte in ihren Werken unter anderem die Situation von Frauen in einer männerdominierten Welt. Ihr Debutroman "The Country Girls" löste in Irland einen Skandal aus - in ihrer Heimatstadt Tuamgraney wurde das Buch öffentlich verbrannt. Es handelt von zwei jungen Frauen, die sich von einem ländlichen Kloster hinein in die Welt von Gefahren und Abenteuern in Dublin begeben. Kritiker störten sich an Textpassagen, in denen über ein sexuelles Erlebnis geschrieben wurde.

Irlands Präsident Higgins bezeichnete O'Brien in einem Statement als „eine der außergewöhnlichsten Schriftstellerinnen der Neuzeit“ und würdigte sie als „großartige“ Autorin mit dem „moralischen Mut, die irische Gesellschaft mit lange ignorierten Realitäten zu konfrontieren“.

