The Commitments

Glen Hansard ist gestorben. (picture alliance/NurPhoto/Robin Pope)

Wie die Irish Times meldet, kam er bei einem Verkehrsunfall im Raum Dublin ums Leben. Hansard war Sänger und Gitarrist der irischen Rockband The Frames. Als Schauspieler wurde er vor allem durch den Film "Die Commitments" sowie seine Hauptrolle in dem Film "Once" bekannt. Zusammen mit Marketa Irglova schrieb er auch die Filmmusik zu "Once". Der Titelsong "Falling Slowly" wurde 2008 mit einem Oscar ausgezeichnet. Irlands Premierminister Martin erklärte, Hansard habe über viele Jahre einen bedeutenden Beitrag zur irischen Kulturlandschaft geleistet.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.