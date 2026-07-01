Nach Zypern

Regierungschef Martin kündigte in Dublin an, sein Land wolle vor allem Projekte voranbringen, die Europas Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität verbesserten. Zudem wolle man Kinder und Jugendliche im Netz besser schützen. Ziel seien strengere Altersbeschränkungen sowie verlässliche Altersüberprüfungen in den Sozialen Medien. Martin fügte an, zudem werde sich die irische Ratspräsidentschaft für weitere Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs einsetzen. Die Menschen in der Ukraine verdienten einen gerechten und dauerhaften Frieden. Martin kommt am Abend mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammen.
Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.