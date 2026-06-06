Wegen Krieg im Gazastreifen

Israels Minister für Nationale Sicherheit, Ben Gvir (picture alliance / newscom / DEBBIE HILL)

Justizminister O'Callaghan habe die Einwanderungsbehörden angewiesen, dem Minister für Nationale Sicherheit und dem Finanzminister die Einreise zu verweigern, sollten sie sich nach Irland begeben wollen, teilte ein Sprecher in Dublin mit.

Die irische Regierung begründete die Entscheidung mit dem Verhalten der beiden Politiker im Zusammenhang mit dem Krieg im Gazastreifen. Sie hätten entscheidenden Anteil daran, dass der Konflikt anhalte. Irland sprach sich zudem für EU-Sanktionen gegen die Minister aus.

Frankreich hatte Ben Gvir bereits im Mai die Einreise untersagt. Großbritannien verhängte im Juni vergangenen Jahres Einreiseverbote gegen beide Minister, andere Länder wie Spanien, Slowenien, Australien sowie Norwegen folgten.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.