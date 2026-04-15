Das wurde in einer Live-Sendung der Casting-Show "American Idol" bekanntgegeben. Die Band reagierte zurückhaltend auf die Entscheidung. Manager Rod Smallwood bedankte sich zwar für die Aufnahme. Zugleich betonte er aber, für Iron Maiden stehe immer die Beziehung zu den Fans über allem anderen, einschließlich Auszeichnungen und Branchen-Ehrungen. Es erscheine allerdings passend, dass die Band dieses Jahr in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen werde, während sie ihre Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum begehe. An dem feierlichen Akt im November werden die Musiker vermutlich nicht teilnehmen, da sie sich dann auf Tournee befinden.
In den vergangenen Jahren hatte sich Iron Maiden meist kritisch zu der Institution geäußert. Zudem gab es schon seit Längerem Unverständnis darüber, dass die Aufnahme der Band in die Ruhmeshalle noch nicht längst erfolgt ist. So erklärte etwa Kiss-Musiker Gene Simmons vor Jahren, es sein eine Schande, dass die Rock & Roll Hall of Fame Iron Maiden nicht aufnehme. "Widerlich!". Maiden-Sänger Bruce Dickinson bezeichnete die Ruhmeshalle als völligen und kompletten Schwachsinn. Sie werde von "einem Haufen scheinheiliger" Amerikaner geführt, die Rock’n’Roll nicht einmal erkennen würden, wenn er ihnen ins Gesicht schlüge.
Wu-Tang-Clan, Luther Vandross, Sade und Joy Divisions werden ebenfalls in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen
Neben Iron Maiden wird die Ehrung auch den Musikern Phil Collin und Billy Idol, der R&B-Sängerin Sade und der Band Oasis zuteil. Aufgenommen in die Ruhmeshalle werden auch die Bands Joy Division und New Order, das Hip-Hop-Kollektiv Wu-Tang-Clan und der Soulsänger Luther Vandross.
In die Rock and Roll Hall of Fame kommen nur Musiker, die ihr erstes kommerzielles Album vor mindestens 25 Jahren veröffentlicht haben.
Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.