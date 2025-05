Langdistanz-Triathlon

In den vergangenen beiden Jahren fand nur noch die Ironman-WM der Frauen auf Hawaii statt. (IMAGO / Beautiful Sports / IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Nagel)

In einer Umfrage des Veranstalters Ironman bei Profi- und Amateurathleten hatte sich eine klare Mehrheit für eine dauerhafte Rückkehr in die Kleinstadt Kailua-Kona an der Westküste von Hawaii ausgesprochen. Sie diente schon von 1982 bis 2019 als Austragungsort. Der Ironman-Weltmeister und amtierende Champion Patrick Lange sprach denn auch auf Instagram von der "Nachricht der Woche".

Veranstalter verspricht mediale Aufmerksamkeit für Frauen-Rennen

Skeptischer äußerte sich die aktuelle WM-Titelinhaberin Laura Philipp. Sie hatte sich für einen eigenen Tag der Frauen auf Hawaii ausgesprochen. Getrennt abgehaltene Frauen-Rennen hatten zum Beispiel im Jahr 2022 deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen als solche, die gleichzeitig mit den Männer-Wettkämpfen ausgetragen wurden.

Eine erneute Durchführung von zwei unterschiedlichen Renntagen sei wegen der Einschränkungen für die Bewohnerinnen und Bewohner der Insel nicht machbar, teilte Ironman-CEO Scott DeRue mit. Er versprach aber, man werde eine gleiche mediale Beachtung der Frauen und Männer sicherstellen.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.