Philippinen

Die Terrormiliz veröffentlichte ein entsprechendes Schreiben auf Telegram. Nach Angaben der Behörden wurden mindestens vier Menschen bei der Explosion getötet und rund 50 weitere verletzt. Die Tat ereignete sich während einer katholischen Messe in einer Sporthalle an der Mindanao State University in Marawi. Der philippinische Präsident Marcos bezeichnete den Anschlag als Racheakt des IS. Das Militär hatte gestern bei einer Operation zahlreiche Mitglieder einer islamistischen Gruppe getötet.

