Die Gewalt von Rebellegruppen treibt immer mehr kongolesische Menschen zur Flucht (Archivbild). (Moses Sawasawa / AP / dpa / Moses Sawasawa)

Demnach wurden in dieser und der vergangenen Woche Massaker in mehreren Dörfern verübt. Unter anderem wurde ein Krankenhaus attackiert. Der Leiter der UNO-Mission, Lemarquis, sprach von Kriegsverbrechen und einem schweren Verstoß gegen das Völkerrecht.

Bei den Tätern handelte es sich demnach um Kämpfer der Rebellengruppe ADF, die der IS-Terrormiliz Treue geschworen hat. Sie ist im Grenzgebiet zu Uganda aktiv und begeht immer wieder Gräueltaten gegen Zivilisten.

Kürzlich hatten sich die kongolesische Regierung und eine andere Rebellengruppe im Osten des Landes - die Miliz M 23 - auf eine Waffenruhe verständigt.

