Trauer nach der Messerattacke auf dem Solinger Stadtfest - hunderte Menschen beim stillen Gedenken (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

In der dortigen Fußgängerzone kamen hunderte Menschen zu einem stillen Gedenken für die Opfer des Anschlags zusammen. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wüst, hatte die Tat in einer Erklärung am späten Nachmittag als "Akt des Terrors gegen Sicherheit und Freiheit" bezeichnet. Man werde "unsere Art zu leben verteidigen". Bundesinnenministerin Faeser von der SPD richtete einen Appell an die Gesellschaft. Man müsse jetzt zusammenstehen und sich gegen diejenigen stellen, die Hass sähen wollten.

Verstärkte Polizeipräsenz

NRW-Innenminister Reul kündigte an, dass die Polizeipräsenz im Lande erhöht werde und zwar insbesondere dort, wo große Veranstaltungen stattfinden. Laut Polizei laufen weiterhin umfangreiche Durchsuchungs- und Ermittlungsmaßnahmen. Vertreter von Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigten am Nachmittag in Wuppertal auch, dass in den frühen Morgenstunden ein 15-Jähriger festgenommen wurde. Als möglicher Vorwurf steht demnach momentan die Nichtanzeige geplanter Straftaten im Raum.

Bitte um Hinweise

Bei der Attacke waren gestern am späten Abend drei Menschen getötet worden. Acht weitere wurden verletzt, vier davon lebensgefährlich. Ein Unbekannter hatte auf Besucherinnen und Besucher eingestochen und befindet sich auf der Flucht. Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin um Hinweise. Bild- und Videomaterial könnten an das Hinweisportal der Polizei Nordrhein-Westfalen übertragen werden.

Derweil warnte die Gewerkschaft der Polizei vor Gerüchten in Sozialen Medien. Der Chef des NRW-Landesverbandes Mertens sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, so seien Personenbeschreibungen der Zeugen in Teilen widersprüchlich. Die Polizei müsse jetzt ungestört ihre Arbeit machen können.

Für Betroffene und Angehörige der Gewalt auf dem Stadtfest ist ein psychosoziales Beratungstelefon eingerichtet - und zwar unter der Nummer 0800 001 2022.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.