Erste Sonnenstrahlen. Eine Pariser Katze namens Choupette sonnt sich im Glanze von Millionen. Millionen sonnen sich einfach so - Frühling oder was? Alles räkelt sich. Nur die Gorch Fock liegt faul rum. Typisch Schulschiff! Aber sonst – Leben! Alle gehen aus. Auch die Ideen ... gehen … aus, oder?

Scheuer fordert freie Fahrt

Da - der Verkehrsminister Scheuer; bestimmt grübelt er gerade, er könne ja durchaus für ein Tempolimit mal sein, 130, warum nicht, sogar 110! Aber was für ein Limit soll’s dann geben außerhalb geschlossener Ortschaften? Da hat Scheuer keine Idee. Er lockert die Krawatte und denkt daran, das Personenbeförderungsgesetz, ja, zu lockern. Private Fahrdienste wie Uber sollen frei fahren dürfen. Schluss mit dem Uber-Hol-Verbot! Eine Idee? Mag sein. Aber keine gute, fürchten die Taxifahrer.

Es ist ja so: Ob Taxifahrer oder Uber-Driver - ihr Job ist es zu fahren, ohne ein selbst gestecktes Ziel, nur so zu fahren. Wie Theresa May.

May wieder und wieder in Brüssel

Die Frau fährt alle Naslang nach Brüssel, aber was ist ihr Ziel dabei? Ist sie angetrieben von so etwas wie Hoffnung, in Brüssel könne ihr jemand sagen, was sie - die den Brexit nicht wollte - will, beziehungsweise willens sein dürfte zu wollen, weil ihre Parteifreunde sagen’s ihr ja nicht. Einige von denen gründen lieber was Neues, zusammen mit ehemaligen Labour-Abgeordneten, auch sie angetrieben von so etwas wie Hoffnung, dergestalt, gemeinsam könne man irgendwo gegensein, von dem man allein noch keine Idee gehabt hatte.

Und aus Brüssel brummelt’s, Briten brauchen bald ein Visum - kostet 60 Euro. Dann kommt die May auch nicht mehr so oft vorbei. Auf Visite. Arztvisite, ja?! Briten wie Kontinentaleuropäer sehen sich beide übrigens als Ärzte und die jeweils anderen als Patienten.

So kommt da garantiert keiner heil raus.

Irgend jemand ’ne Idee?