Ausgerechnet jetzt, wo man sich allmählich dran gewöhnt, die Ausnahme zur Regel wird, man physischen Abstand zu gewissen Menschen schätzen lernt, und einem das Anstehen für das Notdürftigste – eine Stunde vor Drogeriemarktöffnung - auch nichts mehr ausmacht, da läuten die schon wieder das Ende ein

Sebastian Kurz: "Wir waren sehr schnell in den Maßnahmen"

Markus Söder: "Wir sind besser beraten."

Sebastian Kurz: "Die Entwicklung ist eine bessere."

Markus Söder: "Es wirkt auch bei uns."

Sebastian Kurz: "Die Zahlen sind schneller abgeflacht."

Markus Söder: "Positiv ist, dass die Maßnahmen wirken."

Ganz ruhig, meine Herren, der Titel Krisenmanager*in des Jahres, respektive "Corona-Queen" ist bereits vergeben – an eine Dame, die viel weniger Worte braucht als Ihr.

Queen Elizabeth: "We will succeed."

Fieberkurve über der Beliebtheitskurve

Zu Deutsch: "Wir schaffen das". Was mächtige Frauen in Krisensituationen eben sagen. Und es ist die schwerste Stunde ihres Imperiums, da bei Premier Boris die Beliebtheitskurve gerade von der Fieberkurve überholt wird. Die Idee, Risikogruppen wegzusperren, bekommt an seinem Beispiel fast etwas Attraktives. Wer aus der Dauerquarantäne heraus regiert, kann vielleicht weniger Unsinn anstellen.

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sperrt sich wohlmöglich bald selbst weg, wenn der Shutdown weitergeht. Sie weiß ihre Kurzhaarfrisur ohne Friseur kaum noch zu bändigen, sagt sie. Gegen Autoritätsverlust bei der Truppe könnte eine Bad-Hair-Quarantäne vielleicht tatsächlich helfen.

Angela Merkel: "Das sind harte Wahrheiten, ich weiß."

Wie eine Billigvariante von Darth Vader

Und wenn wir bald alle wie die Billigvariante von Darth Vader rumlaufen mit unserer selbst geklöppelten Gesichtsvermummung, dann heißt es: Vorsicht bei gleichzeitigem Tracking-App-Einsatz, diese Atemwegsprobleme könnten völlig falsch gedeutet werden. Nächste Woche soll die App schon einsatzfähig sein - verdächtig schnell. Wo staatlicher Wille ist, ist also ein Weg. Das merkeln wir uns – für die nächste Klimaschutzdebatte. Zum Glück kommt der Big-Brother-Tracker erst nach Ostern, sonst macht das Eierverstecken ja gar keinen Sinn.

Angela Merkel: "Kirchgang, Spaziergang, Osterfeuer. Normalerweise. Aber nicht in diesem Jahr."

Jaja, und nur alle zwei Meter ein Ei vergraben, dem Osterhasen nicht die Hand schütteln. Und die gute Nachricht ist: Statt Einzelbeichte gibt es Generalabsolution aller unserer Sünden. Och, da könnte der Shutdown ruhig noch ‘n bißchen anhalten, oder?

Markus Söder: "Sie haben völlig recht."

Sebastian Kurz: "Aber ja, Sie haben vollkommen recht."