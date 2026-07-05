Radsport
Isaac Del Toro gewinnt 2. Etappe der Tour de France

Der mexikanische Radprofi Isaac Del Toro hat die zweite Etappe der Tour de France gewonnen. Im Ziel der 168 Kilometer langen Strecke in Spanien von Tarragona nach Barcelona siegte er vor seinem Teamkollegen Tadej Pogacar aus Slowenien und Remco Evenepoel aus Belgien.

    Isaac Del Toro (Mitte) und sein Teamkollege Tadej Pogacar (links) jubeln über den Etappensieg.
    Isaac Del Toro (Mitte) und sein Teamkollege Tadej Pogacar (links) jubeln über den Etappensieg. (AP Photo / Thibault Camus)
    Der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz kam als Sechzehnter ins Ziel. Jonas Vingegaard aus Dänemark verteidigte das Gelbe Trikot erfolgreich. Pogacar verkürzte den Rückstand auf der anspruchsvollen Etappe, die auf einem Rundkurs am Olympia-Berg Montjuic endete, auf seinen Rivalen aber auf sechs Sekunden.
    Morgen verlässt die Tour Spanien, die dritte Etappe endet mit einer Bergankunft im französischen Pyrenäen-Ort Les Angles.
    Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.