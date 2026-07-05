Der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz kam als Sechzehnter ins Ziel. Jonas Vingegaard aus Dänemark verteidigte das Gelbe Trikot erfolgreich. Pogacar verkürzte den Rückstand auf der anspruchsvollen Etappe, die auf einem Rundkurs am Olympia-Berg Montjuic endete, auf seinen Rivalen aber auf sechs Sekunden.
Morgen verlässt die Tour Spanien, die dritte Etappe endet mit einer Bergankunft im französischen Pyrenäen-Ort Les Angles.
Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.