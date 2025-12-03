Gose stellte im Finale mit 3:54,33 Minuten einen neuen Europarekord auf. Für die 23-Jährige war es das zweite EM-Gold, den ersten Titel gewann sie 2022 auf der Langbahn.
Olympiasieger Lukas Märtens schlug über die 400 Meter Freistil nach 3:36,51 Minuten als Zweiter an. Gold gewann der Brite Jack McMillan. Märtens trat nach vier Jahren erstmals wieder bei einer Kurzbahn-EM an. Der 18-jährige Johannes Liebmann verpasste eine Medaille als Vierter, stellte mit 3:37,39 Minuten jedoch einen neuen Junioren-Weltrekord auf.
Diese Nachricht wurde am 03.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.