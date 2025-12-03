Schwimmen
Isabel Gose holt Gold bei der Kurzbahn-EM über 400 Meter Freistil - Medaille auch für Lukas Märtens

Die deutsche Schwimmerin Isabel Gose hat bei den Kurzbahn-Europameisterschaften im polnischen Lublin Gold über die 400 Meter Freistil gewonnen. Für die deutsche Mannschaft war es der erste Titel bei den Wettkämpfen. Lukas Märtens holte außerdem Silber über die gleiche Distanz.

    Schwimmerin Isabel Gose ist am Beckenrand im Wasser und freut sich.
    Isabel Gose ist neue Kurzbahn-Europameisterin über die 400 Meter Freistil. (IMAGO / Insidefoto / IMAGO / Andrea Masini / Deepbluemedia / Insidefoto)
    Gose stellte im Finale mit 3:54,33 Minuten einen neuen Europarekord auf. Für die 23-Jährige war es das zweite EM-Gold, den ersten Titel gewann sie 2022 auf der Langbahn.
    Olympiasieger Lukas Märtens schlug über die 400 Meter Freistil nach 3:36,51 Minuten als Zweiter an. Gold gewann der Brite Jack McMillan. Märtens trat nach vier Jahren erstmals wieder bei einer Kurzbahn-EM an. Der 18-jährige Johannes Liebmann verpasste eine Medaille als Vierter, stellte mit 3:37,39 Minuten jedoch einen neuen Junioren-Weltrekord auf.
    Diese Nachricht wurde am 03.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.