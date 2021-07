Früher hat es Isabelle van Keulen wahnsinnig gestresst, wenn sie als Solistin auftrat und wusste, am Dirigentenpult steht jemand, der ebenfalls sehr gut Geige spielt. Inzwischen kann die Niederländerin bestens damit umgehen. So war es auch im März bei Felix Mendelssohn Bartholdys e-Moll Violinkonzert in der Stadthalle Neuss. Die Deutsche Kammerakademie wurde geleitet von ihrem Chefdirigenten Christoph Koncz, der, wenn er nicht dirigiert, Geiger bei den Wiener Philharmonikern ist. Koncz, obwohl gebürtiger Konstanzer, kennt und lebt die Wiener Klangtradition seit seiner frühesten Kindheit. Nicht zuletzt deswegen war die siebte Sinfonie des Wiener Klassikers Ludwig van Beethoven bei ihm in den besten Dirigentenhänden.

Felix Mendelssohn Bartholdy

Konzert für Violine und Orchester e-Moll, op. 64



Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 7 A-Dur, op. 92



Isabelle van Keulen, Violine

Deutsche Kammerakademie Neuss

Leitung: Christoph Koncz



Aufnahme vom 19. März 2021 aus der Stadthalle Neuss