Ukraine-Gespräche

Ischinger: Mangelnde Sachkenntnis bei US-Verhandlern in Riad

Der frühere Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, hat den Vereinigten Staaten mit Blick auf die Ukraine-Gespräche einen - so wörtlich - "erschreckenden Mangel an Sachkunde" vorgeworfen. So habe der US-Sondergesandte Witkoff offenbar nicht einmal Kenntnis über die von Russland annektierten Gebiete in der Ukraine, sagte Ischinger im Deutschlandfunk.