Polizei ermittelt

Das Schild mit dem Hinweis auf das Freitagsgebet in Penzberg ist wieder beschmiert worden. (dpa/ Lukas Barth-Tuttas)

Polizisten hätten am Vormittag festgestellt, dass das Schild mit Schmierschriften beschädigt worden sei, teilte ein Sprecher mit. Das Schild sei abmontiert und sichergestellt worden. Die Schilder-Kombination zu den Gottesdienstzeiten von katholischer, evangelischer und islamischer Gemeinde war am 22. Juli am Ortseingang aufgestellt worden. Am vergangenen Wochenende war der Hinweis auf das muslimische Freitagsgebet von Unbekannten mit schwarzer Farbe übersprüht worden. Die neue Beschädigung zeigt das Symbol der als rechtsextremistisch eingestuften Kleinstpartei "Der III. Weg".

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.