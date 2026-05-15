Israelis feiern am Jerusalem-Tag die Eroberung des Ostteils der Stadt im Sechstagekrieg von 1967. (AP Photo / Leo Correa)

Ben-Gvir hatte die heilige Stätte des Islam gestern zusammen mit israelischen Siedlergruppen besucht und dort die israelische Flagge geschwenkt. Die OIC, ein Verband von 57 Staaten mit Sitz im saudi-arabischen Dschidda, sprach von einer "bewussten Provokation". Der Komplex von Felsendom und Al-Aksa-Moschee gilt als wichtigstes islamisches Heiligtum nach Mekka und Medina.

Nationalistische Israelis hatten gestern den sogenannten Jerusalem-Tag gefeiert. Dabei wird an die israelische Eroberung Ost-Jerusalems im Sechstagekrieg von 1967 erinnert. Der Demonstrationszug der zumeist nationalistischen und jüdisch-fundamentalistischen Teilnehmer führte auch durch Stadtviertel, die überwiegend von Muslimen bewohnt werden.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.