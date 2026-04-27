Terrorismus
Islamischer Staat bekennt sich zu Angriff auf Ortschaft in Nigeria

Der Islamische Staat hat die Verantwortung für den Angriff auf eine Ortschaft im Nordosten Nigerias übernommen.

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    Dies teilte die Terrororganisation in einer Erklärung im Online-Dienst Telegram mit.
    Bei dem Angriff im Bundesstaat Adamawa wurden nach Angaben der Behörden mindestens 29 Menschen getötet. Der zuständige Gouverneur bestätigte die Zahl bei einem Besuch vor Ort. Demnach drangen mehrere Bewaffnete am Sonntag in die Ortschaft Guyaku ein und schossen wahllos auf Einwohner.
    Die Region Adamawa im Nordosten Nigerias wurde in den letzten Jahren wiederholt zum Ziel von Angriffen islamistischer Gruppen sowie verschiedener krimineller Banden.
    Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.