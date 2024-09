Auf Bundeswehrsoldaten wurde ein Messerangriff geplant. (Archivbild) (picture alliance / Caro / Bastian)

Der 27-jährige Syrer wollte seine Opfer in der bayerischen Stadt Hof während ihrer Mittagspause angreifen und möglichst viele von ihnen töten, teilten die Ermittler mit. Der Beschuldigte plante durch seinen Anschlag Aufsehen zu erregen und in der Bevölkerung ein Gefühl der Verunsicherung hervorzurufen. Für die Tat habe er sich zwei etwa 40 Zentimeter lange Macheten gekauft. Der Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen sei erwirkt und vom Amtsgericht Hof in Vollzug gesetzt worden, führte die Generalstaatsanwaltschaft München aus.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.