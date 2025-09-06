Sicherheitskreise berichteten von 55 Opfern. Eine internationale Hilfsorganisation sprach von 64 Toten. Für den bereits am gestrigen Abend erfolgten Angriff wurde die Dschihadistenmiliz Boko Haram verantwortlich gemacht. Die Gruppe verübt seit 2009 Anschläge in Nigeria sowie in den Nachbarländern Kamerun, Niger und Tschad.
2016 spaltete sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat - Provinz Westafrika von Boko Haram ab. Beide Gruppierungen liefern sich seither einen Machtkampf. Durch den Konflikt sind im Nordosten Nigerias nach Angaben der UNO bereits mehr als 40.000 Menschen getötet und rund zwei Millionen Menschen vertrieben worden.
Diese Nachricht wurde am 07.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.