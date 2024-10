Kriminalität

Auf TikTok gibt es zahlreiche islamistische Influencer. (picture alliance / dpa / Robert Michael)

Der Vorwurf laute auf gewerbs- und bandenmäßigen Betrug, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Düsseldorf mit. Der 33-Jährige hat unter dem Namen "Abdelhamid" Hunderttausende Follower auf Tiktok und Instagram. Im Lagebild Islamismus des nordrhein-westfälischen Innenministeriums wird er als salafistischer Lifestyle-Influencer bezeichnet, seine Videos gelten als Einstieg in eine Radikalisierungsspirale. Der Mann soll mit Spendenaufrufen für notleidende Kinder und mildtätige Zwecke mehr 350.000 Euro eingeworben haben. Tatsächlich weitergeleitet habe er aber nur wenige Tausend Euro, so der Vorwurf der Ermittler. Stattdessen sei das Geld in Luxusuhren und einen aufwendigen Lebensstil investiert worden.

