Umstrittene Tradition

Noch auf dem Schiff werden die getöteten Wale zerlegt. (IMAGO / snapshot / IMAGO / snapshot-photography / B.Niehaus)

Finnwale sind nach Blauwalen die zweitgrößten Meeressäuger der Welt. Die Jagd auf Wale wird in vielen Ländern rundweg abgelehnt, nur noch Island, Norwegen und Japan erlauben sie. Die isländische Regierung versicherte, dass sie auf Grundlage von Experteneinschätzungen entschieden habe.

Die Tierschutzorganisation "Humane Society International" dagegen erklärte, das isländische Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium habe "die eindeutigen wissenschaftlichen Beweise ignoriert, welche die Brutalität und Grausamkeit des kommerziellen Walfangs belegen". Wale seien auch ohne den Walfang einer Unzahl an Bedrohungen in den Meeren ausgesetzt, darunter Verschmutzung, Klimawandel und Fischernetze.

In Island haben Fisch- und Walfang über Jahrhunderte eine große Rolle gespielt. In jüngerer Zeit aber gewinnt der Tourismus mit Wale-Watching-Angeboten an Bedeutung.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.