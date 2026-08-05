Nach Behinderungs-Versuch

Walfang in Island (Archivbild) (AFP / SEA SHEPHERD / ROBERT READ)

Nach Angaben der Polizei dürfen sie zudem zwei Jahre lang nicht einreisen. Ihnen wird vorgeworfen, internationales Seerecht verletzt und die maritime Sicherheit gefährdet zu haben. Die Aktivisten hatten versucht, mit ihrem Schiff einen Walfänger auf offener See zu behindern. Das Schiff wurde beschlagnahmt. Es gehört der Organisation des US-kanadischen Walschützers Paul Watson.

Island ist neben Norwegen und Japan eines von weltweit drei Ländern, die kommerziellen Walfang erlauben.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.