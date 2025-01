Abkommen über Waffenruhe

Israelische Soldaten an der Grenze zum Libanon (Archivbild). (AFP / JALAA MAREY)

Die Armee werde die Frist von 60 Tagen nicht einhalten, da das Abkommen von libanesischer Seite nicht vollständig umgesetzt worden sei, teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu mit. Demnach ist die libanesische Armee nicht schnell genug nachgerückt.

Das Abkommen sieht vor, dass sich die Hisbollah-Kämpfer aus dem Süden in den Norden bis hinter den Fluss Litani zurückziehen. Für die Sicherheit in dem so entstehenden 30 Kilometer breiten Korridor zur Grenze zu Israel sollen das reguläre libanesische Militär und die UNO-Friedenstruppe Unifil sorgen.

