Nahostkonflikt

Erneut Angriffe im Südlibanon (Aufnahme vom 28.06.2026) (Ohad Zwigenberg /AP/dpa)

Zwölf weitere Menschen wurden nach offiziellen libanesischen Angaben verletzt. Zuvor hatten die israelischen Streitkräfte die Bewohner von Tebnin aufgefordert, den Ort unverzüglich zu verlassen. Israel begründete den Angriff mit einem aus ihrer Sicht eindeutigen Verstoß der Hisbollah gegen die mit dem Libanon vereinbarte Waffenruhe.

In Rom läuft derzeit eine neue Gesprächsrunde zwischen Israel und dem Libanon. Dabei geht es um die Festigung einer Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah. Die vom Iran finanzierte Schiitenorganisation lehnt eine Entwaffnung und Gespräche mit dem Nachbarstaat jedoch ab.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.