Die Streitkräfte hätten eine groß angelegte Angriffswelle auf die Infrastruktur der pro-iranischen Miliz gestartet, erklärte das israelische Militär. Über Opferzahlen war zunächst nichts bekannt. Zuvor hatte die Armee Raketenangriffe der Hisbollah auf Israel gemeldet. Die Hisbollah bestätigte ihrerseits, dass sie Dutzende Raketen auf Nordisrael abgefeuert habe, was Teil einer neuen Offensive sei. Der Iran teilte mit, dass er Israel gemeinsam mit der Hisbollah angegriffen habe.

Im Libanon waren nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut zuvor im Laufe des Tages bereits 64 Menschen durch israelische Angriffe getötet worden. Seit Beginn der Angriffe durch die USA und Israel auf den Iran wurden demnach im Libanon bisher mehr als 600 Menschen getötet und fast 1.600 weitere verletzt.

