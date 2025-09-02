Israel beruft seine Reservisten ein (Archivbild). (AFP / Menahem Kahana)

Betroffen sind 60.000 Wehrpflichtige. Außerdem wird der Dienst von weiteren 20.000 Soldaten verlängert, die bereits aktiv sind. Die Einberufungen sind Teil eines israelischen Plans zur Einnahme von Gaza-Stadt.

Die Stadt gilt als politische und militärische Hochburg der Hamas im Gazastreifen. Nach israelischen Angaben gibt es dort noch immer ein ausgedehntes Tunnelnetz, das von Hamas-Kämpfern genutzt wird. Gaza ist zudem einer der letzten Zufluchtsorte der Bevölkerung im Norden des Palästinensergebiets. Die Hamas hat seit dem Terrorüberfall auf Israel weiterhin mehrere israelische Geiseln in ihrer Gewalt.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.