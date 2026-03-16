Krieg im Nahen Osten

Bei israelischen Angriffen wurde auch ein Sportstadion in Teheran getroffen. (picture alliance / dpa / Stringer)

Die Streitkräfte erklärten, Ziele seien Infrastruktur des Regimes in der Hauptstadt Teheran sowie in Schiras und Täbris. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldete Explosionen, auch Wohngebiete seien bombardiert worden. Dabei habe es zahlreiche Tote und Verletzte gegeben.

Der Iran beschoss seinerseits Israel mit Raketen. Weitere Attacken galten auch wieder Staaten der Golfregion: In den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde nach Angaben örtlicher Behörden ein Mensch bei einem Raketenangriff auf die Hauptstadt Abu Dhabi getötet. Zudem sind auf zwei Ölfeldern Feuer ausgebrochen. Ursache sind nach offiziellen Angaben Angriffe mit Drohnen.

Auch die irakische Hauptstadt Bagdad ist nach Angaben von Sicherheitskreisen Ziel von Drohnenangriffen geworden. Dabei sei ein Feuer in einem Hotel ausgebrochen. Zunächst war nicht klar, wer für den Angriff verantwortlich ist.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.